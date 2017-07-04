День в истории: 13 лет назад сборная Греции выиграла чемпионат Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
4 июля 2004 года был сыгран финальный матч чемпионата мира по футболу 2004 года.
Напомним, турнир проходил в Португалии.
Хозяева чемпионата в Лиссабоне пытались взять реванш у команды Греции за поражение на групповом этапе (1:2).
Португальцы были явными фаворитами решающей встречи по мнению букмекеров и экспертов, но, как и ранее французам и чехам, им так и не удалось взломать насыщенную оборону подопечных Отто Рехагеля.
Единственный мяч в финале на 57-й минуте после розыгрыша углового головой забил нападающий бременского «Вердера» Ангелос Харистеас.
Сборная России на турнире не смогла преодолеть барьер группового раунда, но смогла взять верх над будущими триумфаторами греками.
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