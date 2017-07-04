Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Аустрия
Волейбол  Франция- : -США
Волейбол  Бразилия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории: 13 лет назад сборная Греции выиграла чемпионат Европы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории: 13 лет назад сборная Греции выиграла чемпионат Европы

4 июля 2004 года был сыгран финальный матч чемпионата мира по футболу 2004 года. 

Напомним, турнир проходил в Португалии.

Хозяева чемпионата в Лиссабоне пытались взять реванш у команды Греции за поражение на групповом этапе (1:2).

Португальцы были явными фаворитами решающей встречи по мнению букмекеров и экспертов, но, как и ранее французам и чехам, им так и не удалось взломать насыщенную оборону подопечных Отто Рехагеля.

Единственный мяч в финале на 57-й минуте после розыгрыша углового головой забил нападающий бременского «Вердера» Ангелос Харистеас.

Сборная России на турнире не смогла преодолеть барьер группового раунда, но смогла взять верх над будущими триумфаторами греками. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Девушки с полей. Самые красивые болельщицы главных матчей Кубка конфедерацийДевушки с полей. Самые красивые болельщицы главных матчей Кубка конфедераций«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых привлекательных болельщиц с матча за 3-е место, а также финала Кубка конфедераций.Игорь Албин: Роналду не хотел играть на нашем газоне – вот и не сыгралВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал критику нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду состояние газона «Санкт-Петербург».Германия – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утраГермания – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.«Судья был не на высоте». Что говорили после матча Португалия – Мексика«Судья был не на высоте». Что говорили после матча Португалия – МексикаИгроки сборных Мексики и Португалии рассказали, что думают о слабом судействе, и о том, как правильно бить и отбивать пенальти.Рафаэль Маркес: На турнирах такого уровня должны работать более квалифицированные судьиЗащитник сборной Мексики Рафаэль Маркес рассказал, что думает о судействе в матче с Португалией.Андре Силва: Мексика жалуется на судей? У нас тоже были претензииНападающий сборной Португалии Андре Силва рассказал, почему не смог забить пенальти в ворота Мексики.Адриен Силва: Видел, как игроки «Порту» говорят с Очоа, подсказывали, куда буду бить пенальтиПолузащитник сборной Португалии Адриен Силва, принесший победу команде, рассказал, как ему удалось пробить голкипера сборной Мексики.Помощник главного тренера сборной Мексики: Могли забить два-три гола. Судейство? Не комментируюПомощник главного тренера сборной Мексики Хуберто Сьерра благодарит российский народ.Ринат Билялетдинов: Португальцы доказали, что и без Роналду являются очень классной командойБывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал матч за третье место на Кубке конфедерации между сборными Мексики и Португалии.Рауль Хименес: Подсказал Очоа, как португальцы пробьют пенальтиНападающий сборной Мексики Рауль Хименес рассказал, что подсказал голкиперу Гильермо Очоа, как будут бить пенальти португальские игроки.Фернанду Сантуш: Как я могу сказать, что команда играет лучше без лучшего игрока мира?Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш – о победе своей команды в матче за третье место Кубка конфедераций против Мексики (2:1).Гильермо Очоа: В чем-то проиграли из-за судьиЛучший игрок матча за третье место Кубка конфедераций вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа считает поражение от Португалии несправедливым.Очоа признан лучшим игроком матча за третье место на Кубке конфедерацийГолкипер сборной Мексики Гильермо Очоа был признан лучшим игроком матча за третье место на Кубке конфедераций.Без Роналду лучше? Три вывода по матчу Португалия – МексикаБез Роналду лучше? Три вывода по матчу Португалия – МексикаЧто из себя представляет Португалия без Роналду, что за маски носят мексиканские болельщики и кого хотел обмануть зенитовец Луиш Нету.Сборная Португалии обыграла Мексику и заняла третье место на Кубке конфедерацийСборная Португалии обыграла Мексику и заняла третье место на Кубке конфедерацийФутболисты сборной Португалии заняли третье место на Кубке конфедераций-2017, обыграв команду Мексики (2:1).Португалия – Мексика. Нету забил мяч в свои воротаЗащитник сборной Португалии и «Зенита» Луиш Нету отметился автоголом в матче за третье место Кубка Конедераций-2017 против Мексики.Португалия – Мексика - 2:1. Как это былоВ матче за третье место Кубка конфедераций сборная Португалии сыграет с командой Мексики.Португалия – Мексика. Нету выйдет в стартовом составеТренерский штаб сборной Португалии объявил состав на матч за третье место Кубка конфедераций-2017 против Мексики.Валерий Непомнящий: В матче с Чили Роналду не позволили устроить феериюИзвестный футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о выступлении сборной Португалии и ее лидера Криштиану Роналду на Кубке конфедераций.Марко Фабиан: Организация Кубка конфедераций просто великолепнаПолузащитник сборной Мексики Марко Фабиан поделился мнением о организации Кубка конфедераций в России.
Футбол
Сын Джорджа Веа подписал контракт с «ПСЖ» (фото)
Футбол
Сергей Силкин: Кокорин не оправдал надежд в «Зените», переход в «Краснодар» может встряхнуть его
Баскетбол
Дюрант подпишет новый контракт с «Голден Стэйт»
Бокс
Мэнни Пакьяо: Хочу, чтобы в реванше с Хорном все было по-честному
все новости
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Греция
Грециякалендарьстатистика
Ангелос Харистеас
Ангелос Харистеасвсе новости
Евро-2004
Евро-2004