День в истории: 13 лет назад сборная Греции выиграла чемпионат Европы

4 июля 2004 года был сыгран финальный матч чемпионата мира по футболу 2004 года.

Напомним, турнир проходил в Португалии.

Хозяева чемпионата в Лиссабоне пытались взять реванш у команды Греции за поражение на групповом этапе (1:2).

Португальцы были явными фаворитами решающей встречи по мнению букмекеров и экспертов, но, как и ранее французам и чехам, им так и не удалось взломать насыщенную оборону подопечных Отто Рехагеля.

Единственный мяч в финале на 57-й минуте после розыгрыша углового головой забил нападающий бременского «Вердера» Ангелос Харистеас.

Сборная России на турнире не смогла преодолеть барьер группового раунда, но смогла взять верх над будущими триумфаторами греками.





