Кейлор Навас: Я справился с критикой благодаря вере в бога

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас рассказал о том, как его удалось преодолеть непростой период в своей карьере.

- Я очень спокойный человек. Справился с критикой благодаря спокойствию и вере в бога. Кроме того, я способен много работать. Люди всегда будут говорить обо мне, это неизбежно. В те моменты я надеялся на бога и на свою семью.

Они всегда рядом со мной как в удачных, так и в неудачных моментах. Говорил себе, что должен наслаждаться работой, так как если ты не получаешь от неё наслаждение, значит не находишься в соответствующем состоянии. Концентрировался на мысли о том, что мне никому и нечего доказывать. После этого начинал чувствовать себя лучше, - рассказал Навас.

Напомним, Кейлор Навас играет за «Реал» с 2014 года. В составе команды он дважды становился победителем Лиги чемпионов.

