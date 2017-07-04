Радулов - в «Далласе», Шишкин - в «Краснодаре», а Широков может начать работу в РФС. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день в главных событий утра вторника.
1. Нападающий Александр Радулов официально покинул «Монреаль». Он подписал пятилетний контракт с клубом «Даллас Старз».
2. Защитник сборной России по футболу Роман Шишкин продолжит карьеру в «Краснодаре».
3. Роман Широков может занять пост спортивного директора Российского футбольного союза.
4. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей реакции на пресловутый «жест Кокорина и Дзюбы».
5. Бывший нападающий «Кубани» и сборной Франции Джибриль Сиссе возобновляет карьеру игрока.
6. В США завершился рекордный хоккейный матч, продолжавшийся 11 суток.
7. Один из ведущих игроков НБА Кевин Дюрант согласовал условия нового контракта с «Голден Стэйт Уорриорз».
8. Повторный поединок Владимира Кличко с Энтони Джошуа, по всей видимости, состоится в Лас-Вегасе будущей осенью.
9. Один из лидеров ЦСКА Милош Теодосич продолжит карьеру в НБА. Но будет ли серб играть за «Чикаго», или же за «Миннесоту?
10. Знаменитый бразильский вратарь-бомбардир Рожерио Сени всего полгода пробыл на посту главного тренера родного клуба «Сан-Паулу».
Дата дня: 13 лет назад сборная Греции сенсационно стала чемпионом Европы по футболу.