Радулов - в «Далласе», Шишкин - в «Краснодаре», а Широков может начать работу в РФС. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день в главных событий утра вторника.

1. Нападающий Александр Радулов официально покинул «Монреаль». Он подписал пятилетний контракт с клубом «Даллас Старз».

2. Защитник сборной России по футболу Роман Шишкин продолжит карьеру в «Краснодаре».

3. Роман Широков может занять пост спортивного директора Российского футбольного союза.

4. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей реакции на пресловутый «жест Кокорина и Дзюбы».

5. Бывший нападающий «Кубани» и сборной Франции Джибриль Сиссе возобновляет карьеру игрока.

6. В США завершился рекордный хоккейный матч, продолжавшийся 11 суток.

7. Один из ведущих игроков НБА Кевин Дюрант согласовал условия нового контракта с «Голден Стэйт Уорриорз».

8. Повторный поединок Владимира Кличко с Энтони Джошуа, по всей видимости, состоится в Лас-Вегасе будущей осенью.

9. Один из лидеров ЦСКА Милош Теодосич продолжит карьеру в НБА. Но будет ли серб играть за «Чикаго», или же за «Миннесоту?

10. Знаменитый бразильский вратарь-бомбардир Рожерио Сени всего полгода пробыл на посту главного тренера родного клуба «Сан-Паулу».

Дата дня: 13 лет назад сборная Греции сенсационно стала чемпионом Европы по футболу.





