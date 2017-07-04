Пол Миллсэп: «Атланта» не хотела предлагать мне контракт

Бывший форвард «Атланты Хоукс» Пол Миллсэп объяснил свое решение перейти в «Денвер Наггетс».

«Смотрите, «Денвер» сделал мне предложение. Оно было конкретным и мне дали понять, что меня ждали тут несколько лет. «Атланта» же мне не предложила ничего, потому я выбрал более комфортный вариант предложения карьеры», - приводит слова Миллсэпа Atlanta Journal Constitution.

В прошедшем сезоне Миллсэп в среднем за 34 минуты на паркете набирал 18 очков, делал 8 подборов и отдавал четыре результативных передачи.