Матия Бобен: Не ожидал, что окажусь в «Ростове»

Новобранец «Ростова» Матия Бобен рассказал о своих первых эмоциях после перехода в российский клуб.

«Я очень счастлив. Был готов к переезду в другую страну, но не ожидал, что это будет такой большой клуб, как «Ростов». Хочу сказать болельщикам: я счастлив, что переход состоялся. Сделаю все, чтобы добиться хороших результатов и заслужить доверие фанатов», - цитирует Бобена официальный сайт «Ростова».

Напомним, что контракт с защитником заключен на 3 года с возможностью продления на еще один.

Ранее Бобен выступал за такие клубы, как «Болтон», «Горицу» и «Триглав».

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