Оливер Бирхофф: Не советовал бы Горецке переходить в «Баварию»
Источник: Goal.comКомментарии
Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф прокомментировал информацию, что полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка может перейти в «Баварию».
«Если честно, то я бы не особо советовал Горецки переходить в Мюнхен, поскольку там его карьера на взлет не пойдет. Нужно либо уезжать из страны, либо оставаться», - цитирует Бирхоффа Goal.
Ранее также сообщалось об интересе к Горецке лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма».
В прошедшем сезоне немец принял участие в 41 матче, забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.
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