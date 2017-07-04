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Оливер Бирхофф: Не советовал бы Горецке переходить в «Баварию»

Источник:  Goal.comКомментарии

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф прокомментировал информацию, что полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка может перейти в «Баварию».

«Если честно, то я бы не особо советовал Горецки переходить в Мюнхен, поскольку там его карьера на взлет не пойдет. Нужно либо уезжать из страны, либо оставаться», - цитирует Бирхоффа Goal.

Ранее также сообщалось об интересе к Горецке лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма».

В прошедшем сезоне немец принял участие в 41 матче, забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.

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