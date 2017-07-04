Аитор Каранка: Удивлен успехами Зидана-тренера

Бывший помощник экс-наставника мадридского «Реала» Жозе Моуринью Аитор Каранка заявил, что удивлен успехами Зинедина Зидана на посту главного тренера «сливочных».

«Я играл с многими футболистами, но Зидан – лучший из всех. Все понимали, что в нем есть что-то особенное, но никто даже не мог предположить, что он станет тренером. Возможно, мы так думали из-за его жесткого характера. Однако, за 18 месяце он сделал команду, которая сносит всех со своего пути и игроки им довольны. Я рад, что у Зидана все получается», - приводит слова Каранки Marca.

Напомним, под руководством Зидана «Реал» дважды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.