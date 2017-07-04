Ули Хенесс: «Бавария» поддерживает Комана

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс заявил, что клуб поддерживает нападающего Кингсли Комана.

«Даже можете не сомневаться, что «Бавария» поддерживает Комана. Насколько мне известно, сотрудники клуба заботятся о нем и никогда не оставят одного», - цитирует Хенесса Sport1.

Напомним, что Коман был арестован полицией в связи с обвинением в применении физического насилия.