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Ули Хенесс: «Бавария» поддерживает Комана

Источник:  SPORT1.deКомментарии

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс заявил, что клуб поддерживает нападающего Кингсли Комана.

«Даже можете не сомневаться, что «Бавария» поддерживает Комана. Насколько мне известно, сотрудники клуба заботятся о нем и никогда не оставят одного», - цитирует Хенесса Sport1.

Напомним, что Коман был арестован полицией в связи с обвинением в применении физического насилия.

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