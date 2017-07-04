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Мусса Думбия пропустит второй сбор «Ростова»

Источник:  DonNewsКомментарии

Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия пропустит второй сбор своей команды в Австрии.

«У Думбия есть проблемы с визой. Если он не успеет решить вопросы до конца сборов, то присоединится к команде в Ростове», - приводит слова пресс-аташе «Ростова» Ивана Бодылевского Don News.

Также Бодылевский заявил, что полузащитник молодежной сборной Ирана Реза Шекири отсутствует на сборе.

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