Мусса Думбия пропустит второй сбор «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия пропустит второй сбор своей команды в Австрии.

«У Думбия есть проблемы с визой. Если он не успеет решить вопросы до конца сборов, то присоединится к команде в Ростове», - приводит слова пресс-аташе «Ростова» Ивана Бодылевского Don News.

Также Бодылевский заявил, что полузащитник молодежной сборной Ирана Реза Шекири отсутствует на сборе.