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Андрей Марков ведет переговоры с «Филадельфией»

Источник:  TSNКомментарии

Российский хоккеист Андрей Марков ведет переговоры с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», сообщает TSN.

Напомним, ранее генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевин заявил, что команда хотела сохранить Маркова и форварда Александра Радулова, однако сделать это на условиях игроков было невозможным.

Марков выступал за «Монреаль» с 2000 года, провел 990 матчей, в которых забросил 119 шайб и отдал  453 результативных передачи.

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