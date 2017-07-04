Андрей Марков ведет переговоры с «Филадельфией»

Российский хоккеист Андрей Марков ведет переговоры с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», сообщает TSN.

Напомним, ранее генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевин заявил, что команда хотела сохранить Маркова и форварда Александра Радулова, однако сделать это на условиях игроков было невозможным.

Марков выступал за «Монреаль» с 2000 года, провел 990 матчей, в которых забросил 119 шайб и отдал 453 результативных передачи.