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Роберт Евдокимов: С видеоповторами «Оренбург» остался бы в премьер-лиге

Источник:  ИзвестияКомментарии

Бывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился мнением о использовании видеоповторов на Кубке конфедераций.

«Отличный опыт. Думаю, теперь многие скептики поймут, что без повторов в футболе никак. С одной стороны, пока не совсем понятно, в каких ситуациях они назначаются. В той же игре России с Мексикой судья воспользовался отложенной помощью видеоассистента, и зрителям на трибуне это было не совсем понятно. С другой стороны, когда в начале матча был стопроцентный пенальти на Юрии Жиркове, судья даже не посмотрел этот эпизод. Но в целом я выступаю за это нововведение. За ним будущее.

Российское первенство однозначно стало бы качественнее с появлением видеоповторов. Если бы эта система использовалась в минувшем сезоне, «Оренбург» остался бы в РФПЛ.

Могу сказать, что ошибся в летней селекционной кампании. Те игроки, которые пришли в «Оренбург» летом, практически не усилили нас. Тут была моя недоработка. А вот весной мы хорошо усилились. Соответственно, пошли и результаты. Но этого, к сожалению, не хватило», - цитируют Евдокимова «Известия».

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