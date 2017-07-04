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«Рубин» и «Ростов» не обсуждают переход Дядюна

Источник:  DonNewsКомментарии

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский заявил, что клуб не ведет переговоров о переходе нападающего «Рубина» Владимира Дядюна.

«Дядюн просто тренируется с командой. Если будут переговоры о трансфере, появится официальная информация», — приводит слова Бодылевского DonNews.

Отметим, что Дядюн в составе ростовчане провел контрольный матч с чешской «Младой Болеслав».

Ранее 28-летний нападающий уже играл в составе «Ростова», проведя 32 матча и забив 8 голов.

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