Энвер Лисин: Победа в Кубке Гагарина? Цель вполне достижима

Нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин поделился мнением о прошедшем сезоне и ожиданиями от предстоящего.

«Как прошлый сезон может быть лучшим, если «Салават» вылетел в первом раунде плей-офф?! Я провел год как никогда ровно, практически без спадов, но все перечеркнул командный результат. Впервые в карьере отдыхал едва ли не три месяца — это слишком большой отпуск, больше нам в «Салавате» таких не надо. Почему команду лихорадит? Этот вопрос нужно задавать скорее руководителям. У меня остались очень хорошие впечатления от работы с Игорем Захаркиным, его тренерский штаб мне доверял, делал ставку на комбинационный, атакующий хоккей. Весной произошли перестановки. И ответственность за эти перестановки должны разделить мы, хоккеисты.

Заключил договор на два года. Хотел остаться в «Салавате», у нас хороший коллектив. Уже довелось пообщаться с Вестерлундом. Перед каникулами он практически каждому игроку команды дал рекомендации. Начало сборов 10 июля? Сорок с лишним дней вполне достаточно, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату. В последние годы уровень профессионализма в КХЛ вырос, никто из ребят не может себе позволить выйти из отпуска с лишним весом. И год назад с Захаркиным мы начали работу примерно в эти же сроки.

Перед игроками «Салавата» всегда стоят самые высокие задачи: нужно выигрывать конференцию и бороться за Кубок Гагарина. Эта цель достижима.

Ситуация в «Динамо»? У меня была конфликтная ситуация, из которой мой агент грамотно вышел, — и все обязательства клубом погашены. Действовали по той же схеме, что и сейчас «динамовцы»: агент обращался в дисциплинарный комитет, а юристы профсоюза — в прокуратуру. Ушел целый год, но клуб все закрыл. Игроки «Динамо» не должны действовать поодиночке, им имеет смысл стать корпорацией. Регламент КХЛ построен так, что без профсоюза отстоять свои интересы невозможно. Уверен, что для игроков «Динамо» сезон не будет потерян», — цитирует Лисина Russia-Hockey.