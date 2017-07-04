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Александр Канищев: Дошли до того, что обычное старание сборной России выдается за большой успех

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев прокомментировал игру сборной России на прошедшем Кубке конфедераций.

«Не надо предаваться иллюзиям. Наша команда сыграла на своем максимуме. В матчах с португальцами и мексиканцами россияне провели по 20 хороших минут из 90, в течение которых создали по паре голевых моментов. Поэтому те, кто хочет выдавать желаемое за действительное, могут и дальше в угоду каким-то своим конъюнктурным интересам продолжать кричать, что у нас все в порядке и сборная на правильном пути. Хотя, кроме действительно какого-то старания, наша команда ничего не продемонстрировала. Однако это преподносится как что-то необыкновенное: игроки старались, игроки бились…

Вы представляете, до какой точки мы докатились, если обыкновенное старание выдается за большой успех. Они старались играть, а мы старались за них болеть. Наверное, подразумевается, что наши футболисты могли без всякого старания просто походить по полю, а мы на них просто смотреть. Это было бы совсем здорово. Стараются дети, когда делают первые шаги, учатся писать и так далее. Нельзя же опускать уровень наших требований до заявлений типа «ну мы же старались». Нужен результат.

Посмотрите, с какой страстью в не имевшем принципиального значения матче Кубка конфедераций за третье место между Мексикой и Португалией бились на поле футболисты обеих команд, со стартового свистка до последней секунды дополнительного времени они отдавались полностью игре, показывая реальный футбол на протяжении 120 минут. Я уже не говорю о финале. Вот это уровень!» — цитирует Канищева «Спорт уик-энд».

Напомним, сборная России не вышла в плей-офф турнира, заняв в своей группе третье место.

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