Александр Канищев: Дошли до того, что обычное старание сборной России выдается за большой успех
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев прокомментировал игру сборной России на прошедшем Кубке конфедераций.
«Не надо предаваться иллюзиям. Наша команда сыграла на своем максимуме. В матчах с португальцами и мексиканцами россияне провели по 20 хороших минут из 90, в течение которых создали по паре голевых моментов. Поэтому те, кто хочет выдавать желаемое за действительное, могут и дальше в угоду каким-то своим конъюнктурным интересам продолжать кричать, что у нас все в порядке и сборная на правильном пути. Хотя, кроме действительно какого-то старания, наша команда ничего не продемонстрировала. Однако это преподносится как что-то необыкновенное: игроки старались, игроки бились…
Вы представляете, до какой точки мы докатились, если обыкновенное старание выдается за большой успех. Они старались играть, а мы старались за них болеть. Наверное, подразумевается, что наши футболисты могли без всякого старания просто походить по полю, а мы на них просто смотреть. Это было бы совсем здорово. Стараются дети, когда делают первые шаги, учатся писать и так далее. Нельзя же опускать уровень наших требований до заявлений типа «ну мы же старались». Нужен результат.
Посмотрите, с какой страстью в не имевшем принципиального значения матче Кубка конфедераций за третье место между Мексикой и Португалией бились на поле футболисты обеих команд, со стартового свистка до последней секунды дополнительного времени они отдавались полностью игре, показывая реальный футбол на протяжении 120 минут. Я уже не говорю о финале. Вот это уровень!» — цитирует Канищева «Спорт уик-энд».
Напомним, сборная России не вышла в плей-офф турнира, заняв в своей группе третье место.