Джастин Азеведо: Мне очень нравится играть в Казани

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо прокомментировал продление контракта с казанским клубом.

«Чувствую себя отлично, я очень рад вернуться в Казань. Абсолютно счастлив здесь: отличная команда, база, организация, город. Я лишь поставил подпись под контрактом, были небольшие требования, которые мы с агентом уладили.

Мы стали на год старше, приобрели опыт. Думаю, что мы будем лучше в предстоящем сезоне», – цитирует Азеведо «БИЗНЕС Online».

В прошедшем сезоне Азеведо провел 69 матчей, забросил 20 шайб и 28 раз ассистировал партнерам.