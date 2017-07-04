Дмитрий Акимов: Кокорину нужно сосредоточиться на футболе

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Акимов прокомментировал переход в команду нападающего Дмитрия Полоза.

«Мне кажется, приход Полоза как раз и заставит Кокорина работать. В «Зените» у него не было конкурентов. И особой мотивации совершенствоваться тоже. Безусловно, Кокорин - очень сильный нападающий. Возможно, ему просто не хватает характера. Внутреннего стержня, без которого невозможно добиться успеха. Александру стоит сосредоточиться на футболе, а не на гламуре и саморекламе в социальных сетях. Ну а Полоз — человек дисциплинированный. Другие у Бердыева заиг­рать просто не могут», — цитирует Акимова «Спорт уик-энд».

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в в 38-ми матчах, забил десять голов и отдал четыре результативных передачи.

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