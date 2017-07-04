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Мотта продлил контракт с «ПСЖ»

Источник:  ФК «ПСЖ»Комментарии

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Мота подписал новый контракт со столичным клубом.

Как сообщает официальный сайт «ПСЖ», новый контракт с 34-летним Моттой заключен на один год. Отметим, что Мотта стал игроком парижского клуба в 2012 году, перейдя из итальянского «Интера».

Всего на счету Мотты 203 матча за фарнцузкий клуб, в которых он забил 11 голов и отдал 16 результативных передач.

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