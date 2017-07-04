Мотта продлил контракт с «ПСЖ»
Источник: ФК «ПСЖ»Комментарии
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Мота подписал новый контракт со столичным клубом.
Как сообщает официальный сайт «ПСЖ», новый контракт с 34-летним Моттой заключен на один год. Отметим, что Мотта стал игроком парижского клуба в 2012 году, перейдя из итальянского «Интера».
Le @PSG_inside est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Thiago Motta jusqu’au 30 juin 2018. #Motta2018 pic.twitter.com/Cj7h6zhjMF— PSG Officiel (@PSG_inside) 4 июля 2017 г.
Всего на счету Мотты 203 матча за фарнцузкий клуб, в которых он забил 11 голов и отдал 16 результативных передач.
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