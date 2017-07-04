Зинэтула Билялетдинов: Панина в «Ак Барсе» не будет

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поведал о кадровых решениях в команде.

«У нас подписан контракт со шведским нападающим Антоном Ландером, он будет чуть позже, потому что возникли вопросы с визой. В остальном работа ведется. Какие позиции? И атака, и оборона. Панин? Насколько я знаю, переговоры были, но они, по-моему, закончились. Его не будет в команде. Это опытный защитник, он и с нами чемпионом был. Это игрок, который мог бы нас усилить в плане психологии.

Зарипов? Пока вопрос по нему решается», – цитирует Билялетдинова «БИЗНЕС Online».