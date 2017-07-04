Вячеслав Войнов: Буду ли готов к новому сезону? Все в процессе
Защитник СКА Вячеслав Войнов поделился ожиданиями от нового сезона.- Будете готовы к новому сезону?
- Все в процессе, - передает слова Войнова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, игроки СКА 3 июля вышли из отпуска. С 11 по 27 июля
команда проведет первый сбор в Петербурге. Первый официальный матч
сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится
обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 СКА во второй раз выиграл
Кубок Гагарина.
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