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Вячеслав Войнов: Буду ли готов к новому сезону? Все в процессе

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник СКА Вячеслав Войнов поделился ожиданиями от нового сезона.

- Будете готовы к новому сезону?
- Все в процессе, - передает слова Войнова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, игроки СКА 3 июля вышли из отпуска. С 11 по 27 июля команда проведет первый сбор в Петербурге. Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 СКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина. 

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