Давид Рундблад: Когда начались переговоры со СКА - я уже не рассматривал другие варианты

Защитник СКА Давид Рундблад поделился ожиданиями от нового сезона.

- Расскажите о ваших первых дня в Петербурге.

- Все в порядке, немного посмотрел город, а сейчас прошел медосмотр.

- Как оцените свою физическую форму?

- Я все лето готовился. Надеюсь, я в хорошей форме. Не знаю, что ожидать от предсезонной подготовке, но я готов работать. Не терпится начать.

- Какой номер хотите взять?

- Я попросил номер 7, но ответа пока не было.

- Были ли другие варианты кроме СКА?

- СКА очень рано ко мне обратился, еще в мае. Когда мы начали переговоры, я уже не рассматривал другие варианты, потому что хотел договориться с петербургским клубом. Очень рад оказаться здесь.

- Уже пообщались с Олегом Знарком?

- С кем? А, с главным тренером. Нет, с ним еще не говорил. Я никогда не играл в КХЛ, но по составу игроков уже видно, что уровень лиги серьезный. А перед переходом разговаривал с Патриком Торесеном, который здесь играл. Он положительно отозвался о команде и городе, - передает слова Рундблада корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, игроки СКА 3 июля вышли из отпуска. С 11 по 27 июля команда проведет первый сбор в Петербурге. Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 СКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина.

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