Виктор Тихонов: В СКА у всех есть шанс стать лидером, в том числе и у меня

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от нового сезона.

- Как вы провели лето?

- Здорово! С семьей! Готовился к сезону, но и отдыхал немного.

- Готовы к сложной предсезонке?

- Конечно, готовы. Прошлогодняя показала, что работа была важная. Поэтому морально понимаем, что нас ждет и зачем это все.

- Лидеры команды уехали. Какие ожидания от сезона?

- Такое случается со всеми командами. Всегда кто-то уезжает и приезжает. Но у нас в команде много лидеров, у всех есть шанс взять на себя эту роль. В том числе и у меня, - передает слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, игроки СКА 3 июля вышли из отпуска. С 11 по 27 июля команда проведет первый сбор в Петербурге. Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 СКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина.

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