Сергей Калинин: Пока играл в НХЛ, следил за «Авангардом» и СКА, потому что интересно смотреть на большое количество голов

Нападающий СКА Сергей Калинин рассказал о своем отпуске и переходе в петербургский клуб.

- Как провели лето?

- Все хорошо. В этот раз оно получилось коротким: первый раз такое. Но отдохнуть и набраться эмоций я успел. Готов к началу нового сезона.

- Вы первый раз в Петербурге?

- Нет, но раньше на долгое время никогда не приезжал. До сборов еще есть неделя, поэтому погуляю и все посмотрю.

- Следили за КХЛ, пока не играли тут?

- Матчи не смотрел. Только обзоры. Следил за «Авангардом» и СКА, потому что всегда интересно было смотреть на большое количество голов.

- С кем-то из игроков советовались перед переходом?

- Конечно, спрашивал у многих ребят. Почти со всеми мы играли ранее в одной команде или против них. Все отзывались положительно о городе и команде, - передает слова Калинина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, игроки СКА 3 июля вышли из отпуска. С 11 по 27 июля команда проведет первый сбор в Петербурге. Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 СКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина.

«Он и играет на рояле, и носит его». Зачем СКА вернул Калинина из Америки

Сергей Калинин: За былые заслуги меня не возьмут на Олимпиаду

