Виктор Тихонов: Уверен, у Шипачева в НХЛ все будет в порядке

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о своих шансах попасть на Олимпиаду.

- Ставите себе задачу попасть на Олимпиаду?

- Думаю, как и любой другой игрок. Это большая спортивная планка, которую каждому хочется достичь.

- Из-за отъезда игроков в НХЛ у вас стало больше шансов?

- Не знаю, какая ситуация с Олимпиадой будет в НХЛ, но самое главное - сосредотачиваться на себе и готовиться, а там уже будет то, что будет.

- Что посоветуете Шипачеву, который никогда не играл в НХЛ?

- Английский язык стоит подучить. Уверен, у него все будет в порядке в НХЛ, - передает слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, игроки СКА 3 июля вышли из отпуска. С 11 по 27 июля команда проведет первый сбор в Петербурге. Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 СКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина.

Виктор Тихонов: В СКА у всех есть шанс стать лидером, в том числе и у меня

