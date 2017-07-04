Генеральный директор «Уфы»: Обляков остается в команде

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что полузащитник команды Иван Обляков не перейдет в «Зенит» текущим летом.

«На это трансферное окно информация не имеет под собой почву. Думаю, Ивану еще надо прогрессировать, до такой команды он еще не дорос», - цитирует Газизова ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне «Уфа» заняла седьмое место в чемпионате России, набрав 43 очка.

18-летний Обляков принял участие в 22-х матчах и забил один гол.

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