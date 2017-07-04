Микко Коскинен: Думаю ли о попадании на Олимпиаду? Не хочу загадывать

Вратарь СКА Микко Коскинен поделился ожиданиями от нового сезона.

- Лето было хорошее. Я занимался в зале, потому что нам нужно быть в хорошей физической форме, иначе ты умрешь после первой недели сборов. Лучше быть в форме. Первые три недели по окончании сезона я отдыхал, потом начал работать, катался два-три раза в неделю.

- Думаете о попадании на Олимпиаду?

- Сейчас я хочу сосредоточиться на выступлении за СКА, после этого буду думать о попадании на Олимпиаду, посмотрим, что будет. Не хочу загадывать, - передает слова Коскинена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, игроки СКА 3 июля вышли из отпуска. С 11 по 27 июля команда проведет первый сбор в Петербурге. Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 СКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина.

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