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Патрик Херсли: Остался в СКА, потому что хочу выиграть еще один Кубок Гагарина

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник СКА Патрик Херсли поделился ожиданиями от нового сезона.

- Чувствую себя отлично, а отпуск полностью провел с семьей. В основном был дома в Швеции, а также съездил на неделю в Испанию.

- В следующем сезоне выиграть Кубок Гагарина будет сложнее?
- Думаю, нам действительно будет сложнее, потому что ушли ключевые игроки. Но у нас все еще топ-команда, мы одни из фаворитов.

- Шипачев и Дадонов ушли из СКА. Как команда будет играть без них?
- Это были одни из лучших игроков не только СКА, но и всей лиги. Но у нас осталось много очень других сильных игроков.

- Что знаете о новичках команды?
- Уже немного с ними пообщался. Поговорил с Давидом Рундбладом, он из Швеции, но в ближайшие дни еще лучше познакомлюсь с ним и Калининым.

- Вами интересовались клубы из Швейцарии. Почему решили остаться?
- Петербург - отличный город, в СКА мне очень нравится, а тренер доверяет мне. Я хочу выиграть еще один Кубок Гагарина, поэтому я и остался, - передает слова Херсли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, игроки СКА 3 июля вышли из отпуска. С 11 по 27 июля команда проведет первый сбор в Петербурге. Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 СКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина. 

Давид Рундблад: Когда начались переговоры со СКА - я уже не рассматривал другие варианты

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