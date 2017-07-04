Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Аустрия
Волейбол  Франция- : -США
Волейбол  Бразилия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Подписан меморандум о сотрудничестве между ФХР и Ассоциацией хоккея Китая

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Федерация хоккея России, Центр международной культуры Китая и Ассоциация хоккея Китая подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества.

Как сообщает «Р-Спорт», церемония подписания состоялась в Москве.

На ней присутствовали президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, председатель Центра международной культуры Китая Лун Юй Сян, вице-председатель Ассоциации хоккея Китая Ванг Джи Ли и председатель совета директоров «Куньлуня» Билли Нгок.

Согласно подписанному меморандуму, стороны будут оказывать всестороннюю поддержку в развитии и популяризации хоккея, включая обмен опытом, информационное сотрудничество, а также поиск рекламодателей, спонсоров и партнеров на российском и азиатском рынках. Также будет согласован вопрос организации и проведения с сезона-2018/19 международного турнира «Кубок Шелкового пути» с участием российских и китайских хоккейных команд.

Также было подписано соглашение о вступлении второй китайской команды, которая будет базироваться в Цзилине, в состав участников Высшей хоккейной лиги.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вячеслав Войнов: Буду ли готов к новому сезону? Все в процессеЗащитник СКА Вячеслав Войнов поделился ожиданиями от нового сезона.Зинэтула Билялетдинов: Панина в «Ак Барсе» не будетГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поведал о кадровых решениях в команде.Джастин Азеведо: Мне очень нравится играть в КазаниНападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо прокомментировал продление контракта с казанским клубом.Энвер Лисин: Победа в Кубке Гагарина? Цель вполне достижимаНападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин поделился мнением о прошедшем сезоне и ожиданиями от предстоящего.«Ак Барс» обменял защитника Арбузова в «Нефтехимик»«Ак Барс» обменял защитника Владислава Арбузова в «Нефтехимик», взамен казанский клуб получил денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте КХЛ.«Трактор» уступил права на Евгения Кузнецова СКА«Трактор» передал права на нападающего Евгения Кузнецова СКА в обмен на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте клуба из Челябинска.«Амур» подписал нападающего Потехина«Амур» заключил контракт с нападающим Богданом Потехиным, сообщается на официальном сайте клуба.«Придут честолюбивые дублеры». СКА начинает новую жизнь без прежних лидеров«Придут честолюбивые дублеры». СКА начинает новую жизнь без прежних лидеровДействующие обладатели Кубка Гагарина вышли из отпуска, обсудили перемены в команде, Диего Марадону и Кубок конфедераций.Игорь Есмантович: ЦСКА предложил Григоренко контракт на три годаПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб предложил нападающему Михаилу Григоренко контракт на три года, переговоры начнутся на днях.Козырев и Задорожный вошли в тренерский штаб «Локомотива»Известный в прошлом хоккеист Андрей Козырев пополнил тренерский штаб «Локомотива», он будет работать с защитниками, сообщается на официальном сайте ярославского клуба.ЦСКА согласовал новый контракт с вратарем СорокинымЦСКА достиг договоренности о подписании нового контракта с вратарем Ильей Сорокиным. Срок соглашения составит три года, сообщается на официальном сайте армейцев.Нападающий Альшевский вернулся в «Нефтехимик»«Куньлунь» обменял нападающего Станислава Альшевского в «Нефтехимик», получив за игрока денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте КХЛ.Голкипер системы «Чикаго» Юханссон стал игроком ЦСКАКак сообщает пресс-служба московского ЦСКА, шведский голкипер Ларс Юханссон заключил контракт с российским клубом.Николай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНиколай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНападающий СКА перед началом второго сезона в команде надеется играть больше и высоко оценивает шансы на победу в Олимпийских играх.Синицын перешел в «Спартак»Защитник «Лады» Дмитрий Синицын стал игроком «Спартака».Ячанов, Игнатьев и Шиханов вошли в тренерский штаб Аболса в «Ладе»Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Лады», Дмитрий Ячанов, Виктор Игнатьев и Владимир Шиханов вошли в тренерский штаб тольяттинского клуба КХЛ.ЦСКА объявил о возвращении Любимова из НХЛКак сообщает пресс-служба московского ЦСКА, бывший нападающий «Филадельфии» Роман Любимов вернулся в столичный клуб.Николай Прохоркин: Доволен, что появилось место в первых двух звеньях. Это огромное подспорье для работыНападающий СКА Николай Прохоркин поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.Николай Прохоркин: У России самый большой шанс выиграть ОлимпиадуНападающий СКА Николай Прохоркин поделился ожиданиями от нового сезона.Григорий Панин: У Билялетдинова я каждый год рос, прогрессировал, как и при КрикуновеЗащитник Григорий Панин в интервью «БИЗНЕС Online» отметил главных специалистов в своей профессиональной карьере, а также высказался о бывших одноклубниках.
Футбол
Мотта продлил контракт с «ПСЖ»
Футбол
«Рубин» и «Ростов» не обсуждают переход Дядюна
Футбол
Роберт Евдокимов: С видеоповторами «Оренбург» остался бы в премьер-лиге
Хоккей
Андрей Марков ведет переговоры с «Филадельфией»
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ФХР
ФХР