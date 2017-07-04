Подписан меморандум о сотрудничестве между ФХР и Ассоциацией хоккея Китая

Федерация хоккея России, Центр международной культуры Китая и Ассоциация хоккея Китая подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества.

Как сообщает «Р-Спорт», церемония подписания состоялась в Москве.

На ней присутствовали президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, председатель Центра международной культуры Китая Лун Юй Сян, вице-председатель Ассоциации хоккея Китая Ванг Джи Ли и председатель совета директоров «Куньлуня» Билли Нгок.

Согласно подписанному меморандуму, стороны будут оказывать всестороннюю поддержку в развитии и популяризации хоккея, включая обмен опытом, информационное сотрудничество, а также поиск рекламодателей, спонсоров и партнеров на российском и азиатском рынках. Также будет согласован вопрос организации и проведения с сезона-2018/19 международного турнира «Кубок Шелкового пути» с участием российских и китайских хоккейных команд.

Также было подписано соглашение о вступлении второй китайской команды, которая будет базироваться в Цзилине, в состав участников Высшей хоккейной лиги.