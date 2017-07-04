Александр Радулов: «Даллас» сделал предложение, от которого не хотелось отказываться

Российский нападающий Александр Радулов прокомментировал свой переход из «Монреаль Канадиенс» в «Даллас Старз».

«Я перешел в отличную команду с хорошими игроками, «Даллас» для меня стал отличным выбором. Они дали мне понять, что я им нужен, я поговорил с агентом и убедился в этом. Сам по себе Даллас – прекрасный город, я там много раз был. Они мне сделали хорошее предложение, от которого не хотелось отказываться.

Не поймите меня неправильно, я не сказал бы, что все было так легко. Когда начались проблемы с контрактом в «Монреале», я пережил много непростых дней. Меня все там устраивало, однако руководство все решило иначе. Что ж, это жизнь и никогда не знаешь, как может повернуться ситуация.

Если вы хотите видеть команде постоянного претендента на титул, то вы должны делать все для этого. «Даллас» - один из таких коллективов», - приводит слова Радулова Between The Blue Lines.

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