В субботу пройдут гонки третьего этапа Mitjet 2L Кубка России 2017.

8 июля на автодроме Moscow Raceway состоятся гонки третьего этапа Mitjet 2L Кубка России 2017.

20 лучших пилотов российской гоночной серии Mitjet выйдут на старт подмосковной трассы.



Третий этап обещает любителям автоспорта сразу несколько увлекательных интриг: продлится ли победная серия Ивана Лукашевича? Сможет ли впервые в сезоне добраться до финиша в обеих гонках этапа обладатель Кубка России-2016 Дмитрий Гвазава? Докажет ли Антон Немкин, что его победа в последней гонке категории Semi-PRO была неслучайной? Сможет ли единственная девушка серии Анна Прядкина развить свой успех - десятое место на предыдущем этапе?

Заезды второго этапа на Moscow Raceway продемонстрировали уникальные особенности конфигурации трассы в Волоколамске, которые привели к тому, что по итогам двух гонок этапа шесть машин до финиша не добрались. Трасса Moscow Raceway была построена по проекту и под руководством знаменитого архитектора Германа Тильке — автора большинства современных трасс для «Формулы 1».

Параллельно с гонками третьего этапа Кубка России Mitjet на Moscow Raceway состоится фестиваль Moscow Classic Grand Prix. Это Международный открытый любительский лично-командный чемпионат по кольцевым гонкам на исторических и классических автомобилях. В соревнованиях принимают участие отечественные автомобили с задним приводом и иностранные авто, произведённые до 1985 года.

В рамках гоночного уикенда Кубка России Mitjet на Moscow Raceway 7 июля в 17:30 состоится квалификационный заезд. Основные две гонки состоятся 8 июля: в 10:30 и 15:30.



