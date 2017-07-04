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«Манчестер Юнайтед» и «Реал» будут жить в США в олимпийской деревне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во время турне в США «Манчестер Юнайтед» и «Реал» будут жить в будущей олимпийской деревне. Оба клуба выбрали в качестве своей тренировочной базы кампус Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA).

Напомним, Лос-Анджелес является городом-кандидатом на проведение Летних Олимпийских игр 2024 года. По планам организаторов, в случае победы заявки американского города олимпийская деревня будет организована на базе UCLA.

«Мы рады, что из всех возможных вариантов в Соединенных штатах «Манчестер Юнайтед» и «Реал» выбрали олимпийскую и паралимпийскую деревню в качестве своей тренировочной базы, – заявил глава заявочного комитета Кэйси Вассерман. – UCLA – это рай для элитных спортсменов. Он уже подготовил 420 олимпийцев из 45 стран».

В рамках Международного кубка чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграет 20 июля с «Манчестер Сити» в Хьюстоне, 23 июля с «Реалом» в Санта-Кларе и 26 июля с «Барселоной» в Лэндовере.

У «Реала» также запланированы с «Манчестер Сити» (26 июля в Лос-Анджелесе) и «Барселоной» (29 июля в Майами Гарденс).

Добавим, что кроме Лос-Анджелеса на проведение Олимпиады 2024 года претендует Париж.

Не исключено, что один город получит Игры 2024 года, а другой – Игры 2028 года.

Решение Международного олимпийского комитета будет объявлено 13 сентября на сессии МОК в Лиме.

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