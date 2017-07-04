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«Зенит» не делал предложения «Интеру» о покупке Мурильо

Источник:  Сайт журналиста Альфредо ПедуллоКомментарии

Санкт-петербурский «Зенит» не делал предложения миланскому «Интеру» о покупке защитника Джейсона Мурильо.

Как утверждает журналист Альфредо Педулла, «Зенит» провел предварительные переговоры, однако конкретного предложения сделано не было.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манччини ранее хотел видеть в своем клубе защитника «Ромы» Костаса Маноласа, который впоследствии от трансфера отказался.

Отметим, что в прошедшем сезоне Мурильо провел 34 матча, забил один мяч и отдал столько же результативных передач.

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