«Зенит» не делал предложения «Интеру» о покупке Мурильо
Санкт-петербурский «Зенит» не делал предложения миланскому «Интеру» о покупке защитника Джейсона Мурильо.
Как утверждает журналист Альфредо Педулла, «Зенит» провел предварительные переговоры, однако конкретного предложения сделано не было.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манччини ранее хотел видеть в своем клубе защитника «Ромы» Костаса Маноласа, который впоследствии от трансфера отказался.
Отметим, что в прошедшем сезоне Мурильо провел 34 матча, забил один мяч и отдал столько же результативных передач.
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