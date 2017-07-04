Марио Фернандес: Не считаю себя лучшим в РФПЛ

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что не считает себя лучшим фланговым игроком в России.

«Не считаю себя лучшим, в российской лиге много достойных футболистов. У каждого свои сильные и слабые стороны. Мне тоже много в чем надо прибавлять. В частности, надо чаще забивать. Стараюсь прогрессировать, полностью выкладываюсь на каждой тренировке, чтобы становиться лучше.

Подходит ли мне схема ЦСКА 3-5-2? Пожалуй, это действительно так. Наличие трёх центральных защитников практически освобождает меня от оборонительных функций, я могу большую часть времени проводить в атаке, ближе к воротам соперника. Очень доволен тем, что наша команда сейчас использует данную систему, но при этом всегда готов перестроиться и выполнить любое тактическое задание, которое даст главный тренер», — цитирует Фернандеса Bobsoccer.

В минувшем сезоне 26-летний футболист провел в чемпионате России 30 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.