Сергей Калинин: За былые заслуги меня не возьмут на Олимпиаду

Нападающий СКА Сергей Калинин рассказал о причинах возвращения в КХЛ и шансах попасть на Олимпиаду.

- Когда решили вернуться?

- Принял решение возвращаться в Россию в конце этого сезона, там обмен случился, все как-то закрутилось. Были варианты остаться в НХЛ, но решил, что вернуться в Россию будет правильнее.

- Хотите вернуться за океан?

- Конечно, я бы хотел вернуться в НХЛ, но не знаю, как все сложится. В принципе мне там понравилось и я знаю, что могу там играть. Больших проблем в НХЛ не ощущал, но что-то пошло не так, не только от меня всё зависит.

- Что именно не получилось?

- Я не могу сказать, что у меня не получилось в Америке, вряд ли кто-то рассчитывал, что я вообще закреплюсь в НХЛ и на второй сезон. Считаю, что поездка получилась удачной для меня. Практически два года провел в основном составе, но есть моменты, которые я не хочу обсуждать. Естественно, первая причина - это я, где-то неправильно подготовился, слишком много думал и переживал. Игр много, нужно отпускать все моменты. В любом случае это положительный опыт.

- Олимпиада - главный повод вернуться в КХЛ?

- Безусловно, хочется сыграть на Олимпиаду, все зависит от меня. Но за былые заслуги меня не возьмут на такой серьезный турнир, даже несмотря на то, что игроков НХЛ не отпустят на игры, - передает слова Калинина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, игроки СКА 3 июля вышли из отпуска. С 11 по 27 июля команда проведет первый сбор в Петербурге. Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 СКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина.

Микко Коскинен: Думаю ли о попадании на Олимпиаду? Не хочу загадывать



«Он и играет на рояле, и носит его». Зачем СКА вернул Калинина из Америки