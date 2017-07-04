Ведущие сборные не хотят базироваться в Москве во время ЧМ из-за пробок
Ведущие сборные планируют избежать выбора Москвы в качестве
базы во время чемпионата мира в 2018 году из-за проблем с дорожным движением.
Об этом информирует ESPN FC со ссылкой на собственные источники.
Как сообщается, Англии и Германии на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года ищут базовые лагеря вдали от Москвы, будучи встревожены перегрузкой на дорогах города.
Отмечается, что в московском регионе находится 23 базы, среди которых учебные площадки «Спартака», «Динамо» и «Локомитив». Также четыре международных аэропорта, которые позволяют легко добраться до других городов-хозяев чемпионата мира во время турнир.
Также сообщается, что менеджер сборной Англии Гарет Саутгейт и помощник Стив Холланд посетили Россию во время Кубка Конфедераций, чтобы оценить логистику в каждом из четырех городов - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Ранее стало известно, что пятикратные чемпионы мира – сборная Бразилии – выбрали для проживания во время чемпионата мира-2018 свадебный отель в Лобне.
Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Московской области к турниру готовят 17 тренировочных баз для команд-участниц.