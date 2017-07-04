Патрик Марло: Было невероятно трудно покинуть «Сан-Хосе»

Нападающий Патрик Марло прокомментировал подписание контракта с «Торонто».

- Было невероятно трудно покинуть «Сан-Хосе. Весь клуб и его владельцы вели себя по отношению ко мне первоклассно на протяжении всех 19 лет. Для моей супруги и детей было очень тяжело согласиться переехать в другую страну, с одного побережья на другое, но с другой стороны все мы крайне взволнованы стать частью организации «Мэйпл Лифс, - передает слова Марло официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Марло 3 июля подписал трехлетний контракт с «Торонто». Марло был выбран на драфте НХЛ 1997 года под общим вторым номером «Сан-Хосе» и играл за этот клуб на протяжении 19 сезонов. Он является лидером в истории «Шаркс» по очкам (1082), голам (508), победным шайбам (98), голам в большинстве (160), шайбам в меньшинстве (17) и сыгранным матчам (1493).