Джо Торнтон: Уверен, что Марло останется «акулой» до конца жизни

Нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон прокомментировал уход форварда Патрика Марло в «Торонто».

- Мы постоянно созванивались и переписывались с Марло в последние дни. Очевидно, я расстроен тому, что он не вернется. Но мне кажется, что он стал отличным выбором для «Торонто». При этом уверен, что он останется «акулой» до конца жизни и будет считаться одной из лучших «акул» всех времен. Очень рад за него и его семью, - рассказал Торнтон NHL.com

Напомним, что Марло 3 июля подписал трехлетний контракт с «Торонто». Марло был выбран на драфте НХЛ 1997 года под общим вторым номером «Сан-Хосе» и играл за этот клуб на протяжении 19 сезонов. Он является лидером в истории «Шаркс» по очкам (1082), голам (508), победным шайбам (98), голам в большинстве (160), шайбам в меньшинстве (17) и сыгранным матчам (1493).