Федерико Расич: Слухи про «Локомотив»? Ко мне никто не обращался

Нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих планах на новый сезон.

– Ходили слухи, что вас хочет видеть у себя «Локомотив».

– Ко мне никто не обращался. Я счастлив в «Арсенале». Меня здесь все устраивает.

– Как, на ваш взгляд, сложится новый сезон для «Арсенала»?

– Нам будет очень тяжело. Теперь на нас лежит двойная ответственность. Как мне кажется, мы способны бороться за место в первой десятке. Есть еще Кубок, где каждый матч, как финал. Думаю, на него мы тоже можем рассчитывать.

Напомним, что Расич выступает за «Арсенал» с начала 2017 года. Аргентинец забил 6 мячей в 13 играх за тульский клуб.

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