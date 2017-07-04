Лу Ламорелло: Не каждый день выпадает возможность приобрести игрока уровня Марло

Генеральный менеджер «Торонто» Лу Ламорелло прокомментировал подписание контракта с нападающим Патрико Марло.

- Не каждый день выпадает возможность приобрести игрока уровня Марло. Он полностью вписывается в нашу игру. Его катание превосходно, он умеет играть в любых ситуациях, не говоря уже о его грандиозном опыте, - цитирует Ламорелло официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Марло 3 июля подписал трехлетний контракт с «Торонто». Марло был выбран на драфте НХЛ 1997 года под общим вторым номером «Сан-Хосе» и играл за этот клуб на протяжении 19 сезонов. Он является лидером в истории «Шаркс» по очкам (1082), голам (508), победным шайбам (98), голам в большинстве (160), шайбам в меньшинстве (17) и сыгранным матчам (1493).