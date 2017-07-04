Реванш между Чудиновым и Гроувзом может пройти в начале 2018 года

Глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев рассказал, что реванш между российским боксером Федором Чудиновым и англичанином Джорджем Гроувзом может состоятся в начале 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

- Федор проведет два восстановительных боя, а потом возможен реванш. Гроувз не хочет его проводить, но мы пытаемся работать в этом направлении, - сказал Кремлев.

Напомним, что Федор Чудинов техническим нокаутом уступил британцу Джорджу Гроувзу в шестом раунде боя за вакантный титул суперчемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе. Поражение от Гроувза стало для Федора вторым в карьере. Всего он провел на профессиональном ринге 16 поединков, в которых одержал 14 побед, 10 из которых — нокаутом.