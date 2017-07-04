Нотон продлил контракт с «Суонси»до 2020 года

Защитник «Суонси» Кайл Нотон продлил контракт с клубом до 2020 года Об этом сообщается на официальном сайте валлийской команды.

Прежнее соглашение Нотона с «Суонси» было рассчитано до 2018 года. В минувшем сезоне Нотон забил один гол в 31 встрече чемпионата Англии.

Нотон перешел в «Суонси» в 2015 году из лондонского «Тоттенхэма». Всего на счету 28-летнего футболиста 71 матч за клуб.