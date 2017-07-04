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Карлос Каземиро: Не хочу, чтобы Роналду уходил

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро выразил надежду, что нападающий Криштиану Роналду не покинет команду.

«Мне хочется, чтобы мой брат Криштиану остался в «Реале». Он лучший игрок в мире прямо сейчас, а мне не очень хочется видеть его по другую сторону баррикад. Поэтому и хочу видеть его в «Реале», - цитирует Каземиро Marca.

Напомним, Роналду недоволен обвинениями в свой адрес от испанской прокуратуры. Нападающий настроен на уход из команды, о чем уже уведомил президента клуба Флорентино Переса.

Прокуратура Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году.

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