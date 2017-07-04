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«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Лейпцига» Кейта

Источник:  MirrorКомментарии

«Ливерпуль» заинтересован в услугах полузащитника немецкого «РБ Лейпцига» Наби Кейта. Об этом сообщает The Mirror.

По информации The Mirror, в приобретении хавбека заинтересован лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, который надеется укрепить команду перед Лигой чемпионов.

Отмечается, что сам Кейта не против переезда на «Энфилд». Ожидается, что трансфер обойдется «Ливерпулю» около 70 миллионов фунтов стерлингов.

Transfermarkt оценивает полузащитника в 22,95 миллиона фунтов, однако контракт Кейта с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2020 года.

Добавим, что Кейта провел в минувшем сезоне чемпионата Германии провел 29 встреч в составе «Лейпцига», отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

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