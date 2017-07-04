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Калинин и Рундблад определились с игровыми номерами в СКА

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Новички СКА Сергей Калинин и Давид Рундблад выбрали номера, под которыми будут выступать за петербургский клуб.

Калинин будет играть под 21-м номером, а Рундблад – под 7-м.

Напомним, шведский защитник Давид Рундблад стал игроком СКА 10 мая. Контракт с 26-летним хоккеистом подписали на один год.

Сезон-2016/17 Рундблад провел в швейцарском «Цюрихе», в 55 матчах за который он набрал 32 (8+24) очка.

Сергей Калинин подписал трехлетний контракт с армейским клубом 1 июля. Прошлый сезон Калинин провел в  «Нью-Джерси Девилз» и фарм-клубе «Торонто Мейпл Лифс» «Торонто Марлис», который выступает в АХЛ.

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