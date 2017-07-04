Калинин и Рундблад определились с игровыми номерами в СКА
Новички СКА Сергей Калинин и Давид Рундблад выбрали номера, под которыми будут выступать за петербургский клуб.
Калинин будет играть под 21-м номером, а Рундблад – под 7-м.
Напомним, шведский защитник Давид Рундблад стал игроком СКА 10 мая. Контракт с 26-летним хоккеистом подписали на один год.
Сезон-2016/17 Рундблад провел в швейцарском «Цюрихе», в 55 матчах за который он набрал 32 (8+24) очка.
Сергей Калинин подписал трехлетний контракт с армейским клубом 1 июля. Прошлый сезон Калинин провел в «Нью-Джерси Девилз» и фарм-клубе «Торонто Мейпл Лифс» «Торонто Марлис», который выступает в АХЛ.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически