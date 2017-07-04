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Луис Густаво перешел в «Марсель»

Источник:  ФК «Марсель»Комментарии

Полузащитник немецкого «Вольфсбурга» Луис Густаво перешел во французкий «Марсель».

Как сообщает официальный сайт «Марселя», бразилец подписал контракт сроком на четыре года. Сумма сделки составила около 8 миллионов евро.

Отметим, что Густаво перебрался в «Вольфсбург» из «Баварии» в 2013 году. В прошедшем сезоне 29-летний полузащитник провел 27 матчей.

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