Луис Густаво перешел в «Марсель»
Источник: ФК «Марсель»Комментарии
Полузащитник немецкого «Вольфсбурга» Луис Густаво перешел во французкий «Марсель».
Как сообщает официальный сайт «Марселя», бразилец подписал контракт сроком на четыре года. Сумма сделки составила около 8 миллионов евро.
🔴 COMMUNIQUÉ | L'Olympique de Marseille est heureux d'annoncer la signature de @LGustavo_22 ! #LuizEstOlympien— Olympique Marseille (@OM_Officiel) 4 июля 2017 г.
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Отметим, что Густаво перебрался в «Вольфсбург» из «Баварии» в 2013 году. В прошедшем сезоне 29-летний полузащитник провел 27 матчей.
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