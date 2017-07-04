Полузащитник «Вердера» и сборной Мали арестован во Франции за нападение на полицейского

Полузащитник «Вердера» и сборной Мали Самбу Ятабаре арестован во Франции за нападение на полицейского. Об этом сообщает RT со ссылкой на L’Equipe.

По информации издания, инцидент произошел 2 июля на стоянке аэропорта в Париже. Полицейский остановил футболиста, после чего между ними возник конфликт, переросший в драку. 28-летний малиец ударил полицейского в лицо, за что и был арестован.

В минувшем сезоне Ятабаре провел в составе «Вердера» два матча в чемпионате Германии.