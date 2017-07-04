Тайгер Вудс прошел курс реабилитации
Источник: RT на русскомКомментарии
Американский гольфист Тайгер Вудс завершил курс реабилитации, связанный с последствиями приема медикаментов, выписанных ему от болей в спине, сообщает RT.
«Недавно я завершил частную интенсивную программу реабилитации. Я буду продолжать решать эту проблему с моими врачами, семьей и друзьями», - написал Вудс в своем твиттере.
By TW pic.twitter.com/AfHewS2uRL— Tiger Woods (@TigerWoods) 3 июля 2017 г.
Напомним, ранее поступала информация, что спортсмен был арестован сотрудниками полиции во Флориде по подозрения в управлении автомобиле в нетрезвом виде.
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