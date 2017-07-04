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В интернете появились фото новой формы «Динамо»

Источник:  Footy HeadlinesКомментарии

Известный футбольный портал FootyHeadlines, специализирующийся на инсайдах по игровой форме, опубликовал фотографии нового комплекта московского «Динамо» на следующий сезон.


Источник фото: FootyHeadlines.com

Добавим, что техническим спонсором красно-белых остается Nike.

Напомним, что по итогам минувшего чемпионата ФНЛ «Динамо» заняло первое место и следующий сезон проведет в РФПЛ.

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