В интернете появились фото новой формы «Динамо»
Источник: Footy HeadlinesКомментарии
Известный футбольный портал FootyHeadlines, специализирующийся на инсайдах по игровой форме, опубликовал фотографии нового комплекта московского «Динамо» на следующий сезон.
Источник фото: FootyHeadlines.com
Добавим, что техническим спонсором красно-белых остается Nike.
Напомним, что по итогам минувшего чемпионата ФНЛ «Динамо» заняло первое место и следующий сезон проведет в РФПЛ.
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