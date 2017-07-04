Лебедев и Флэнаган прилетели в Екатеринбург
Источник: Znak.comКомментарии
В Екатеринбург на свой бой прилетели боксеры Денис Лебедев и австралиец Марк Флэнаган.
Как сообщает Znak, 6 июля Лебедев и Флэнаган проведут у Театра драмы открытую тренировку, 8 июля там же пройдет взвешивание.
Сам поединок состоится 9 июля в Дворце игровых видов спорта.
Возможно, что бой посетит президент РФ Владимир Путин, который будет в столице Урала с официальным визитом.
В активе 37-летнего Лебедева — 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнагана — 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.
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