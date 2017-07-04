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Лебедев и Флэнаган прилетели в Екатеринбург

Источник:  Znak.comКомментарии

В Екатеринбург на свой бой прилетели боксеры Денис Лебедев и австралиец Марк Флэнаган.

Как сообщает Znak, 6 июля Лебедев и Флэнаган проведут у Театра драмы открытую тренировку, 8 июля там же пройдет взвешивание.

Сам поединок состоится 9 июля в Дворце игровых видов спорта.

Возможно, что бой посетит президент РФ Владимир Путин, который будет в столице Урала с официальным визитом.

В активе 37-летнего Лебедева — 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнагана — 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.

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