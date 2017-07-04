Valve изменила систему мейджоров по Dota 2

Мальте «Biver» Винтер: Dendi — очень хороший тиммейт, он играет больше, чем кто-либо из нас

Natus Vincere опубликовала ролик из серии «Киберспротивный профайл», в котором Мальте «Biver» Винтер рассказал о начале своей карьеры, а также поведал несколько интересных фактов о себе.