Valve изменила систему мейджоров по Dota 2
Компания Valve изменит систему проведения мейджоров, а также введет специальные квалификационные очки, которые определят участников The International.
С 2018 года любой турнир с призовым фондом больше 500 000 долларов получит статус Major, а статут Minor получат соревнования с фондом больше 150 000 долларов. Разработчики будут удваивать призовой фонд мейджоров и майноров.
Для поддержки от Valve организаторы должны провести квалификации в Северной Америке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Китае, Европе и СНГ. На LAN-финале должна присутствовать одна команда из каждого из шести регионов. Компания возьмет на себя право регулировать расписание всех турниров.
В зависимости от статуса и призового фонда турнира игрокам будут начисляться квалификационные очки. Чем ближе соревнования к The International, тем больше очков они будут получать. При переходе в другую команду очки будут сохраняться за игроком.
Для привлечения новых игроков в команду без вреда для общего рейтинга, Valve будет учитывать максимальное количество очков у трех игроков состава. Разработчики введут специальную страницу с рейтингом команд и игроков.