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Valve изменила систему мейджоров по Dota 2

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Компания Valve изменит систему проведения мейджоров, а также введет специальные квалификационные очки, которые определят участников The International. 

С 2018 года любой турнир с призовым фондом больше 500 000 долларов получит статус Major, а статут Minor получат соревнования с фондом больше 150 000 долларов. Разработчики будут удваивать призовой фонд мейджоров и майноров.

Для поддержки от Valve организаторы должны провести квалификации в Северной Америке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Китае, Европе и СНГ. На LAN-финале должна присутствовать одна команда из каждого из шести регионов. Компания возьмет на себя право регулировать расписание всех турниров.

В зависимости от статуса и призового фонда турнира игрокам будут начисляться квалификационные очки. Чем ближе соревнования к The International, тем больше очков они будут получать. При переходе в другую команду очки будут сохраняться за игроком.

Для привлечения новых игроков в команду без вреда для общего рейтинга, Valve будет учитывать максимальное количество очков у трех игроков состава. Разработчики введут специальную страницу с рейтингом команд и игроков.

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