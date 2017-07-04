«Барселона» и Месси договорились о продлении контракта до 2022 года

«Барселона» 15 июля объявит о продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает испанский портал Sport.es.

По информации издания, контракт, утвержденный в понедельник игроком и клубом, будет подписан 15 июля. Отмечается, что соглашение будет рассчитано до 2022 года. Нынешний контракт между 30-летним Месси и «Барселоной» заканчивается в 2018 году.

Ранее Corriere dello Sport сообщала, что зарплата Месси по новому контракту будет составлять 72 тысячи фунтов в день.